Nuova vita per il Palazzo Leoncini Riconsegnato alla città nel suo splendore

Nuova vita per Palazzo Leoncini che da qualche giorno è stato svestito dalle impalcature e dalla gigantografia in omaggio del Pontedera calcio. Questo storico palazzo costruito dalla famiglia Leoncini alla fine dell’800 in stile neoclassico viene così riconsegnato alla città nel suo antico splendore con il recupero dei suoi decori, dei suoi fregi e di quella dignità che il tempo gli aveva tolto. I lavori di ristrutturazione del palazzo sono stati progettati e diretti dell’architetto Gian Lorenzo Bianchini mentre le opere edili sono state eseguite dall’impresa B.M. Costruzioni di Pontedera rappresentata dal geometra Andrea Bertini. Il recupero del palazzo fa parte del maxi intervento di rigenerazione urbana dell’intera area dietro al Duomo, che prevede (oltre al recupero del palazzo) anche la sistemazione del fabbricato ex Segheria Leoncini, che si affaccia su viale Risorgimento adiacente al palazzo, dove sono iniziati da pochi i giorni i lavori dei ponteggi e la sistemazione dello spazio ad oggi recintato dal muro di cinta. È prevista poi la realizzazione di una piazza pubblica.

l.b.