Nuova vita alla fonte grazie anche agli studenti

PALAIA

Arriva il restauro di un antico monumento grazia anche a un progetto che ha coinvolto gli studenti della scuola media. Torna a nuova vita la storica Fonte Vecchia di Fonchioni a Palaia: il taglio del nastro, da parte dell’amministrazione comunale, è avvenuto alla presenza degli studenti della scuola media. I lavori di ristrutturazione sono stati finanziati dal Consorzio Gal Etruria nell’ambito del progetto"Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale" per un importo pari a 101.640 euro. "Con la riqualificazione dei manufatti storici della fonte – spiega il sindaco Marco Gherardini – abbiamo recuperato un luogo storico, mettendo in sicurezza l’area. Una bella mattinata utile anche per parlare con i più giovani di sviluppo locale partecipato".

L’intervento ha consentito il restauro architettonico della fonte e della pavimentazione della piazzetta antistante. La progettualità è stata condivisa con gli alunni della scuola media di Palaia, che hanno proposto idee e migliorie necessarie per una perfetta fruibilità dell’area di sosta, e illustrata poi nei dettagli, ai cittadini e agli alunni palaiesi presenti, da Michele Ponticelli, responsabile dell’ufficio tecnico comunale, e dall’architetto Paolo Posarelli, progettista e direttore dei lavori dello studio LDA.iMdA Architetti associati. In occasione dell’inaugurazione dei lavori, il sindaco Gherardini, ha sottolineato il ruolo dell’Unione Europea, della Regione Toscana nei progetti Leader destinati ai piccoli borghi rurali come Palaia.