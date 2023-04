Nuova strada per la città Ecco la ciclopedonale dalla stazione al Cencione

di Carlo Baroni

Mancano le ultime rifiniture, ma è già frequentata. In tanti hanno provato il cammino che da San Miniato Basso porta nel parcheggio della Valle del Cencione, porta d’accesso al centro storico. E’ la nuova strada che unisce il capoluogo con la più grande frazione del Comune: una pista ciclo pedale che di fatto inizia alla stazione ferroviaria ed arriva in cima al colle, passando per via Capitini e poi, una volta raggiunto il retro della chiesa di San Miniato Basso, si snoda lungo il rio Pinocchio. Un lavoro che il Comune – spiega l’assessore ai lavori pubblici Marzia Fattori – ha potuto realizzare con il ribasso d’asta della ciclovia dell’Arno. "Con un investimento di circa 400mila euro – dice Fattori, che ha partecipato alla prima camminata – abbiamo ricostruirò, riscoprendolo, ed adeguandone il tratto, il rio Pinocchio. Abbiamo realizzato l’allargamento di un marciapiede e poi il tratto di strada bianca che da dietro la chiesa porta al parcheggio più rimpiante della città: la strada è già stata rullata, è pronta, e anche se mancano ancora alcuni lavoretti, le persone stanno già sperimentando il cammino". Il nuovo tratto è lungo poco più di un chilometro e sarà particolarmente adatto anche ai pellegrini che, nel percorso sulla Francigena, raggiungono San Miniato. Molto più agevole e assolutamente meno pericolosa delle arterie transitate anche da auto e moto.

E poi, appunto, è un ulteriore collegamento tra due realtà che – al di là del nome e del dibattito affrontano nelle scorse settimane su una sola San Miniato – sono sempre più sinergiche tra loro. Quali lavori mancano? "Solo poche finiture – chiosa l’assessore Fattori – come un parapetto, delle cartellonistica e qualche altro accorgimento previsto nel progetto". Un altro capitolo molto importunante su quest’area è il raddoppio del parcheggio della valle del Cencione: un ’opera che l’amministrazione guidata da Simone Giglioli ha indicato come fondamentale e da realizzare e che dovrà attendere almeno la prossima legislatura per decollare. Il raddoppio dell’area di sosta risolverebbe ogni problema di parcheggio nel centro storico, darebbe la piena sussistenza alla ztl e sarebbe in grado di servire una città che sta crescendo molto sul fronte del turismo con afflussi importanti, ormai, in tutti i periodi dell’anno.