Nuova sede per i cacciatori "Sarà un luogo di confronto"

Il Comune della Rocca è tra i più popolati di "doppiette" della provincia di Pisa. Da qualche giorno Federcaccia-Uct di San Miniato ha una nuova sede in via Aldo Moro che è stata unaugurata alla presenza dei massimi dirigenti provinciali e Regionali, Alfonso Papa e Marco Salvadori, con la partecipazione straordinaria del presidente Nazionale di Federcaccia Massimo Buconi. Un nuovo gruppo dirigente è stato eletto per tenere le redini della più importante associazione venatoria sia a livello locale che provinciale e regionale. Dopo I’introduzione del presidente provinciale Alfonso Papa che ha diretto e coordinato i lavori della serata ed i saluti del commissario Claudio Tani e del neo presidente della sezione Alessio Bartalini, la serta è entrata nel vivo con il presidente Nazionale Buconi.

Forti i richiami all’apparenza ed alla responsabilita’ del Presidente Massimo Buconi nel corso del suo articolato intervento. "Federcaccia non ha nemici all’interno del mondo venatorio - ha esordito – ma lavora concretamente e quotidianamente per difendere la caccia ed i cacciatori dai veri pericoli che minacciano il nostro mondo e la nostra passione come demagogia, estremismo e disinformazione" La nuova sede si pone l’obiettivo di essere anche un luogo di confronto sui problemi e dil futuro del mondo venatorio.