Nuova scuola, milioni e polemiche "Un’opera che arriva troppo tardi" Il sindaco rassicura la popolazione

Il cantiere con l’estate. "Forse anche prima", dice il sindaco Simone Giglioli. Anche se qualche polemica c’è: per il ritardo con cui parte la costruzione della nuova Collodi; per il fatto che la scuola arriverà mentre intanto i numeri degli alunni faticano a comporre le classi. Il primo cittadino sgombra il campo da ogni perplessità: "Per quanto riguarda il cantiere posso dire che siamo ormai prossimi all’avvio delle opere, purtroppo è stato arrivare all’appalto – spiega Giglioli –. Poi ci vorranno diciotto mesi per realizzare il nuovo edificio". "Sulla carta, statisticamente – aggiunge Giglioli – Ponte a Elsa non ha problemi a garantire la sussistenza della scuola in termini di ragazzi. Bisogna però che anche le famiglie collaborino e iscrivano i figli alla scuola che andiamo a realizzare, quella del loro paese, senza preferire altri plessi scolastici".

Nella frazione c’è stata anche un’assemblea sulla situazione della scuola in vista della costruzione della nuova Collodi. E all’esito della riunione arriva l’attacco dell’opposizione. "Il sindaco, dopo aver giustificato i ritardi che hanno portato a rinviarne la realizzazione dal 2017 a oggi, ha assicurato che questa volta i soldi ci sono e che la nuova scuola sarà pronta tra diciotto mesi – dice Manola Guazzini (CambiaMenti) –. Speriamo davvero che vada così, e che non si vada per le lunghe come in tantissime altre situazioni

Ma ciò non toglie che diciotto mesi vuol dire cle la scuola non sarà pronta nemmeno per l’inizio dell’anno scolastico 2024-25, e che si andrà, se tutto va bene Al 2025-2026".

"Se l’amministrazione comunale, che aveva assolutamente la possibilità di compiere questa scelta senza dissestare il proprio bilancio, avesse finanziato qest’opera con un mutuo, a quest’ora avremmo già la nuova scuola e il recupero dei locali della vecchia. E probabilmente non si sarebbero create le situazioni che hanno portato per il secondo anno consecutivo a non avere un numero di iscrizioni sufficienti per costituire la prima classe – conclude Guazzini –. Ora si investono 4 milioni per la nuova scuola, ma si dovrà anche chiarire attraverso quali scelte concertate con la dirigenza delle scuole autonome e con quali atti di programmazione della rete scolastica si garantirà che non resti vuota. E alla parola programmazione notoriamente Giglioli è allergico".

Carlo Baroni