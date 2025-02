Nuova rotatoria a Pomaia. Accordo fra Provincia e Comune

Una nuova rotatoria nel cuore storico di Pomaia che darà maggiore sicurezza al centro abitato. E’ stato siglato nella giornata di ieri a Santa Luce il protocollo di intesa tra Provincia di Pisa e Comune di Santa Luce per la progettazione e realizzazione della trasformazione a rotatoria dell’intersezione tra la Sp13 del Commercio e la Sp60 ‘Poggiberna’ nella frazione di Pomaia. La Provincia di Pisa, in base al protocollo, si impegna a finanziare integralmente le spese di progettazione e a finanziare l’opera, stipulando successivamente un accordo di programma che dovrà specificare i rapporti tra gli Enti per le competenze di gestione e manutenzione delle varie parti interessate dei lavori, sia nella fase di esecuzione delle opere sia nella fase esecutiva di esercizio. Il protocollo, inoltre, impegna il Comune di Santa Luce ad effettuare la progettazione e a effettuare le funzioni di stazione appaltante per l’affidamento dei lavori.

"Si tratta di un’opera che andremo a realizzare del valore di circa 80mila euro che comprende interventi di asfaltatura e segnaletica, alle quali risorse si dovranno aggiungere i costi delle relative opere di urbanizzazione, di cui condivideremo modalità ed eventuali costi col Comune, così come condivideremo anche l’attuale fase di progettazione con l’Amministrazione Comunale - afferma il Presidente Massimiliano Angori. ""Un’opera fondamentale per la frazione di Pomaia e un impegno che l’amministrazione comunale aveva preso con i cittadini - dichiara la sindaca di Santa Luce Giamila Carli - si tratta di una rotatoria che andrà a migliorare notevolmente la sicurezza del centro abitato di Pomaia. Un passo decisivo dopo l’installazione dei dissuasori luminosi. Ringraziamo la Provincia di Pisa e il presidente Massimiliano Angori per aver percepito questa istanza".