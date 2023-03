Nuova rete elettrica a Castelnuovo "I disagi saranno ridotti al minimo"

CASTELNUOVO VAL DI CECINA

Sostenibilità, rinnovabili e digitalizzazione delle reti sono le parole d’ordine del piano di potenziamento del servizio elettrico che E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, avvierà a partire da lunedì 13 marzo nel Comune di Castelnuovo, con particolare riferimento all’area di Sasso Pisano. Nel dettaglio, i tecnici dell’azienda rinnoveranno completamente 4 cabine secondarie, che trasformano l’energia elettrica da media a bassa tensione e la distribuiscono ad abitazioni, attività ed esercizi commerciali, per procedere alla sostituzione della componentistica elettromeccanica interna degli impianti attraverso l’installazione di apparecchiature di ultima generazione. Grazie a queste operazioni, sarà possibile attivare il telecontrollo e l’automatizzazione delle porzioni di rete elettrica, che saranno telecomandate da remoto. Inoltre, lungo le linee del territorio saranno sostituiti 5 km di conduttori con nuovo cavo elicord, di ultima generazione e di maggiore efficienza e resistenza. Per E-Distribuzione si tratta di un investimento complessivo di 700mila euro. Le operazioni, spiega l’azienda, saranno effettuate in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e, a partire dalla prossima settimana, richiederanno alcune interruzioni temporanee del servizio elettrico, che E-Distribuzione ha diviso per zone e giorni in modo da limitare i disagi.

"Esprimo soddisfazione per questo importante intervento – ha detto il sindaco Alberto Ferrini – perché in tal modo si renderà più efficiente il sistema di distribuzione elettrica nella frazione di Sasso Pisano. Il cospicuo investimento dell’azienda elettrica, che avviene a seguito di un operazione analoga già realizzata a Castelnuovo alcuni anni fa, consentirà di ridurre sensibilmente disservizi ed eventuali problematiche".