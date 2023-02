Nuova piazza nel 2024 "Via l’asfalto e le auto"

di Carlo Baroni

SAN MINIATO

Sono arrivati anche 100mila euro in più per far fronte ai rincari. Alla fine ci sono un milione 100mila euro per dare a San Miniato quell nuova piazza del popolo che attende da tanti anni. Una piazza che è il cuore del centro storico, motore della movida e della vita cittadina. Ne parliamo con l’assessore ai lavori pubblici Marzia Fattori.

Assessore a che punto siamo?

"Alla progettazione esecutiva. Che piazza del popolo sarà riqualificata, orma,i è certezza".

L’opera è stata oggetto di rimandi e rimandi. Ora ci sono tempi certi?

"Sì, ci sono. Faremo i lavori da gennaio 2024 e dureranno tre o quattro mesi. Prima non è possibile".

Ancora lungaggini?

"No, non si tratta di lungaggini. E’ chiaro che il progetto esecutivo non c’è. Ma ci sarà presto. Piazza del popolo è uno snodo centrale e intervenirvi richiede grande attenzione: non possiamo farlo in estate, bloccheremo tutta una serie di iniziative e di vita del centro storico. Non si può fare in autunno, sarebbe complicato per la mostra mercato del tartufo. Il periodo ideale è da gennaio ad aprile. E noi abbiamo a disposizione da gennaio ad aprile del 2024 prima della fine della legislatura".

Come sarà la nuova piazza?

"Via l’asfalto, la pavimentazione sarà in pietra, uniformata con via Ser Ridolfo. E in pietra realizzeremmo anche via Conti fino alla piazzetta del fondo. L’opera completa prevede tutto questo".

Un lotto unico?

"No, si tratterà di tre lotti consecutivi: due sulla piazza, prima una parte e poi un’altra. Poi interverremo su via Conti".

La futura riorganizzazione prevederà ancora posti auto sulla piazza?

"Pochissimi, per la sosta breve. Ritengo cinque o sei. Recupereremo i posti che verranno eliminati su Corso Garibaldi e poi, più compiutamente, con il raddoppio del Cencione. Del resto oggi, piazza del popolo, più che una vera e propria piazza è una rotatoria. Noi vogliamo che divine una piazza vera".

Come la prenderanno i cittadini?

"E’ un ’opera per la città. Ma soprattutto avvieremo un confronto ampio e aperto prima di procedere. Cercheremo la massima condivisione".

I lavori saranno complessi?

"Non sarà un intervento semplice da gestire. Inevitabilmente comporterà cambi di viabilità e qualche disagio. Questo va messo nel conto. Ma nel centro storico di San Miniato tutto questo va sempre tenuto presente. Impossibile realizzare opere senza che il cantiere abbia impatto sulla vita della città. Importante sarà raggiungere l’impatto minore".