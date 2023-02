Nuova pediatra Laura Luti prende il posto di Lucia Lucchesini

La dottoressa Laura Luti prenderà il posto della pediatra Lucia Lucchesini. Con il pensionamento della dottoressa Lucia Lucchesini, a partire dallo scorso primo luglio, l’incarico era stato assegnato alla dottoressa Elisabetta Maria Bellino in via provvisoria. Dal 2 marzo, però, prenderà il ruolo in via definitiva la dottoressa Laura Luti, che continuerà con le visite sempre alla sede della Misericordia di via Rospicciano. È possibile effettuare la scelta del pediatra, così come del medico di famiglia, dal proprio computer o dai dispositivi mobili.