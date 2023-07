Nuova emergenza profughi "Noi faremo il massimo"

Siamo davanti ad una nuova emergenza profughi e alle criticità legate all’accoglienza. Il vescovo Giovanni Paccosi mobilita la chiesa e il suo mondo. Il prelato ha indirizzato una lettera ai parroci, alle comunità, alle aggregazioni ecclesiali, alle associazioni di volontariato e ai fedeli della diocesi. Il prefetto di Pisa ha chiesto alla comunità cristiana un aiuto per l’accoglienza dei profughi il cui afflusso si è intensificato.

"Carissimi sono stato interpellato dal Prefetto di Pisa, dottoressa Maria Luisa D’Alessandro in ordine alla necessità urgente che la Prefettura si trova di nuovo ad affrontare, relativa all’accoglienza dei profughi e immigrati che stanno arrivando, come sappiamo, a un ritmo molto sostenuto in questi mesi – si legge –. Sappiamo tutti anche la tragedia umana che questo porta con sé. Mi è stato chiesto se la comunità ecclesiale di San Miniato avesse degli spazi e delle persone disponibili all’accoglienza di queste persone". Ecco la risposta che ha dato il vescovo: "Ho fatto presente che attraverso la Caritas, le cooperative, le parrocchie stiamomettendo in campo tutti gli spazi e le persone che abbiamo – prosegue il vescovo – Il prefetto, giustamente, mi ha comunicato che lo Stato dovrà provvedere alla loro accoglienza per trovare locali disponibili".

"Non pretendo nulla con questa lettera – conclude monsignor Paccosi –, ma chiedo a ognuno, a ogni comunità, a ogni associazione e gruppo, di considerare se c’è – nella propria disponibilità – qualche spazio fisico (case, appartamenti, strutture) per accogliere la richiesta della Prefettura". Le diponibilità possono essere segnalate all’email: [email protected]

Carlo Baroni