Nuova consulta con la giunta, al centro lavori e parcheggi

Ultimi appuntamenti per la giunta che si è presentata in tutte le frazioni. Restano due incontri: il 17 febbraio (alle 21.15) con la consulta dello sport e il 19 febbraio (alle 21.15) ultimo appuntamento con la consulta di San Miniato. E questo è un appuntamento di grande importanza, perché la città è al centro di lavori complessi, lunghi e delicati: alla consulta l’amministrazione – oltre presentare i programmi in generale – farà il punto della situazione con i cittadini.

All’ultima riunione sono state formulate proposte anche per reperire parcheggi diventati essenziali con il cantiere in via Conti e potrebbero arrivare le prime risposte. Inoltre dall’ultima riunione era stato rimandata anche la presentazione del nuovo piano della sosta.

Nel piano è stato anticipato c’è la proposta di rendere gratuiti gli stalli blu dalle 12 alle14 e dalle 18 in poi, proprio per venire incontro a chi rientra per la pausa pranzo e, la sera, al ritorno dal lavoro.