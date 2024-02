Nuova Casa di comunità. Prime opere di cantiere. Il via senza cerimonia

Ieri ha preso formalmente il via il cantiere che realizzerà la Casa di Comunità in via Biagi a Ponte a Egola. Doveva essere un’inaugurazione ufficiale, ma i tragici fatti di Firenze hanno fatto saltare ogni festeggiamento. "Era prevista anche la presenza del presidente Eugenio Giani – spiega il sindaco Simone Giglioli –. Invece ci siamo limitati ad un sopralluogo insieme all’Asl Toscana Centro". Il cantiere, però, appunto, formalmente è operativo. Un momento solenne, una sorta di taglio del nastro, per quest’opera molto attesa, è stata rimandata ai prossimi giorni. "Intanto si comincia con le operazioni preliminari – spiega il sindaco –. Per prima cosa ottemperando all’obbligatoria valutazione dei rischi da possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da scavi. Questa fase richiederà un po’ di tempo. Circa un mesetto, poi i lavori entreranno nel vivo".

Così, dopo un’attesa lunghissima – per due anni ci si è messa in mezzo anche la pandemia da Covid 19, ad altre problematiche – e non poche polemiche si procederà alla realizzazioni della Casa di Comunità la cui operazione fu annunciata già dalla precedente amministrazione, quella guidata da Vittorio Gabbanini. Un’operazione strategica ed importante, non solo per l’imponenza dell’opera, ma soprattutto per il ruolo che andrà a svolgere. L’importo dell’investimento è di circa 5,8 milioni e l’importo dei lavori appaltati è di 3 milioni e 690mila euro. Il progetto prevede la realizzazione di un fabbricato di due livelli fuori terra (superficie 680 mq al piano terra e 860 mq al piano primo) dove al piano terra sarà realizzata la Casa della Salute e spazi per servizi comunali e al piano primo ambulatori specialistici e di riabilitazione. La Casa di Comunità di Ponte a Egola sarà una struttura a servizio della popolazione di San Miniato e di tutto il Comprensorio del Cuoio. Anche perché secondo i programmi, la struttura è un tassello fondamentale dell’assistenza territoriale e consentirà di servire una quota importante di cittadini.

A quest’operazione si affianca anche l’intervento in corso nel padiglione Montegrappa dell’ospedale di San Miniato. Qui nascerà – anche in questo caso con fondi che arrivano dal Pnrr – un reparto cure intermedie geriatria, sarà l’ospedale di comunit