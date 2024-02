Nuova Casa di Comunità. L’inaugurazione del cantiere

Ora c’è la data. Dopo tante attese e non poche polemiche. Venerdì sarà inaugurato il cnatiere che realizzerà laa Casa di Comunità di in via Marco Biagi. L’importo dell’investimento

è di circa 5,8 milioni e

l’importo dei lavori appaltati

è di 3 milioni e 690mila

euro. Il progetto prevede la

realizzazione di un

fabbricato di due livelli fuori

terra (superficie 680 mq al

piano terra e 860 mq al

piano primo) dove al piano

terra sarà realizzata la Casa

della Salute e spazi per

servizi comunali e al piano

primo ambulatori

specialistici e di

riabilitazione. La Casa di Comunità di Ponte a Egola sarà una struttura a servizio

della popolazione di San

Miniato e di tutto il

Comprensorio del Cuoio. Anche perchè secondo i programmi, la struttura è un tassello fondamentale dell’assistenza territoriale e consentirà di servire

una quota importante di

cittadini.