Nuova Casa di Comunità. Ambulatori, uffici e servizi

Da Casa della salute a Casa di comunità. Con la visita di ieri mattina del presidente della Regione, Eugenio Giani, si è dato il via ai lavori per l’ampliamento della struttura di via Fleming a Pontedera.

Verrà realizzato un secondo piano, capace di ospitare 10 nuovi ambulatori, oltre che spazi per le associazioni di volontariato, un ufficio amministrativo, una sala riunioni e i locali di supporto (servizi igienici, depositi, locali tecnici ecc.).

Un intervento da 1,7 milioni di euro interamente finanziato dal Pnrr tramite la Regione Toscana da completare entro dicembre 2025. "Le Case della Salute possono diventare Case di comunità se hanno spazi e attrezzature appropriate – spiega il governatore Giani –. La Casa di Comunità deve diventare un hub, ovvero un presidio socio-sanitario che con ambulatori, specialisti, attrezzature di base per la diagnostica sia un punto di riferimento per Pontedera e non solo dove si raccolgono i medici di base, dove vengono svolti i primi interventi. Queste strutture sul territorio sono fondamentali per alleggerire gli accessi negli ospedali. In Toscana ne riattrezziamo 77. Vogliamo creare un nuovo modello di sanità fondato non sugli ospedali ma anche su questi presidi territoriali". La Casa di Comunità Hub sarà strutturata per garantire la presenza di équipe multiprofessionali come medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici di continuità assistenziale, specialisti ambulatoriali, infermieri ed altre figure socio-sanitarie, la cui presenza medica sarà garantita h24, 7 giorni su 7. Il progetto prevede anche la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico da 50 kw posizionato in copertura, oltre al miglioramento delle finiture e del microclima interno dell’edificio.

"Con questo nuovo investimento il territorio si arricchisce di ulteriori servizi finalizzati a garantire una migliore qualità di offerta delle cure per la cittadinanza, oltre a raggiungere appieno gli obiettivi previsti dal DM 77, volti a valorizzare maggiormente la sanità di prossimità" ha sottolineato la direttrice generale Asl, Maria Letizia Casani.

Presenti ieri anche i rappresentanti di alcune associazioni di volontariato di Pontedera che qui troveranno ulteriori spazi per le proprie attività. "Con questa operazione possiamo dare opportunità maggiori ai nostri cittadini e spazi più consoni ai nostri professionisti per dare risposte ancora più performanti e concrete – così il sindaco Matteo Franconi –. È un giorno di festa per la nostra città, il nostro territorio. Ci auguriamo che l’azienda possa mantenere il ritmo Pnrr perché questo consentirebbe di avere tra due anni una catena di protezione sociale ancora più forte sul nostro territorio".

Luca Bongianni