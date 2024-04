Nuova biblioteca al centro buddista

Oggi alle 13.30 a Pomaia sarà inaugurata la nuova biblioteca dell’Istituto Lama Tzong Khapa. Il centro buddista custodisce una biblioteca di circa 5000 preziosi libri a carattere prevalentemente specialistico: filosofie orientali, testi principalmente di buddhismo generale, e tibetano in particolare, arte e iconografia buddhista, in larga parte reperibili in Italia soltanto a Pomaia. Molte copie infatti sono uniche e fuori catalogo, alcune sono edizioni rare. Una parte più ridotta consiste in testi di carattere complementare al buddhismo: il dialogo interreligioso, la psicologia e le neuroscienze, la medicina tibetana, le discipline corporee, la storia del Tibet.