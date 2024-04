Nuova area commerciale, il duello . Andreoli attacca in consiglio. Puccinelli: "Non ci sono criticità"

PONTEDERA

Esprime preoccupazione e perplessità sul nuovo insediamento commerciale previsto di fronte al cimitero comunale, il consigliere di Presidio civico, Alberto Andreoli, candidato a sindaco per le prossime amministrative. Andreoli ha chiesto delucidazioni su un’operazione che – secondo il consigliere comunale – avrà un impatto notevole dal punto di vista ambientale e del consumo di suolo pubblico ma anche sotto l’aspetto acustico, commerciale e di impatto sul traffico di quella zona. "Dopo le numerose osservazioni critiche avanzate dagli enti preposti alla variante per la realizzazione del nuovo centro commerciale del Chiesino – ha esposto Andreoli durante il Question time di ieri – la lista Presidio Civico ha presentato un’interrogazione riguardante i nuovi insediamenti commerciali annunciati all’amministrazione comunale nella zona adiacente al cimitero comunale e al polo Dino Carlesi che prevedono un’ulteriore colata di cemento di circa 39.000 mq". Al Consiglio comunale di venerdì prossimo si discuterà la variante che prevede la realizzazione di una media struttura di vendita e di un edificio per la ristorazione e non più della realizzazione di una grande struttura di vendita come prevista originariamente dagli strumenti urbanistici comunali. "Lo studio viabilistico predisposto – ha spiegato in sala consiliare il vicesindaco Alessandro Puccinelli in virtù dell’analisi compiuta dal Comitato tecnico di valutazione ambientale dell’Unione Valdera – non registra criticità di rilievo in relazione agli incrementi veicolari generati/attratti dalla media struttura di vendita e dalla struttura destinata alla ristorazione in termini di accessibilità e di capacità di smaltimento delle infrastrutture viarie" e che, in sintesi, "l’insediamento non comporta impegno di nuovo suolo non edificato all’esterno del perimetro urbanizzato".

l.b.