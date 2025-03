Nuova apertura: la Sartoria sociale. Domani alle 16 al Circolo Bertelli

Piccoli lavori come orli, sostituzioni di zip ed elastici, applicazione di toppe e riparazioni necessarie a recuperare un capo ancora in buono stato. Tutto questo sarà possibile alla Sartoria Sociale di Pontedera. L’inaugurazione è prevista per domani alle 16 negli spazi del Circolo Bertelli in via Indipendenza.

Progetto e regia sono di Uisp Valdera, grazie ad un finanziamento ottenuto per la fase di preparazione e partenza da parte della Regione Toscana.

"Ma l’obiettivo adesso - spiega la referente Alessia Orsi - è quello che la struttura si autosostenga". L’iniziativa prevede infatti lavori da svolgere su commissione, effettuati da un gruppo di donne formate da una sarta esperta. All’inaugurazione sarà presente la vicesindaca e assessora alle politiche sociali del Comune di Pontedera Carla Cocilova.