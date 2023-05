Nuova agorà centrale Scattano i lavori per il restyling del cuore di Ponsacco

Una nuova sede per il mercato settimanale di Ponsacco. Il 12 giugno cominceranno i lavori di piazza della Repubblica, un intervento che prevede il restyling del cuore della cittadina del mobile ma che avrà come effetto temporaneo lo spostamento dei banchi. "Ringrazio le associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio e le organizzazioni sindacali Anva e Fiva – ha aperto l’assessora al commercio Roberta Lazzeretti – siamo arrivati alla conclusione di un percorso fatto e condiviso sullo spostamento del mercato, nella sua totalità. Abbiamo scelto una soluzione che non fosse troppo lontana dal centro. Grazie agli ambulanti, il loro è stato un valido aiuto per prendere in esame ogni soluzione possibile".

Da mercoledì 14 giugno i banchi del mercato saranno in piazza Trieste, via Rospicciano e piazza Eusebio Valli (parcheggio del cimitero). Uno spostamento che durerà all’incirca per 10 mesi, fino alla fine dei lavori. "Lo spostamento – hanno detto Claudio del Sarto responsabile Anva Confesercenti Toscana Nord e Roberto Luppichini presidente Anva Confesercenti Toscana Nord – nasce da un’esigenza positiva: si va a rifare il cuore della città. Abbiamo valutato diverse opzioni e alla fineè stata scelta la migliore tra quelle avanzate. C’è stato un confronto positivo, in fondo tutti abbiamo a cuore il bene del mercato". Già dal prossimo mercato a Ponsacco si potranno vedere in giro i volantini con la spiegazione della nuova disposizione. Ai banchi di generi alimentari sarà dedicato lo spazio della piazzetta del cimitero.

"Dopo un intenso percorso di partecipazione – hanno detto il responsabile dell’area sindacale Confcommercio Pisa Alessio Giovarruscio e Luca Carrai referente Fiva Confcommercio – abbiamo sventato il pericolo di un mercato diviso. Il fatto poi che sia rimasto vicino al centro è un valore aggiunto. Da anni insistiamo sulla necessità di un restyling del cuore di Ponsacco ma ci auguriamo che non ci siano ritardi nei lavori e che il mercato possa tornare tra dieci mesi in piazza della Repubblica". Tra le soluzioni vagliate c’era lo spostamento dei soli banchi sulla piazza, occupando viale della rimembranza. Sono stati valutati anche viale primo maggio e viale Italia, poi scartati per motivi di spazio e di viabilità. Gli uffici del Comune sono poi al lavoro per trovare uno strumento che possa servire a supporto di quelle attività che subiranno maggior disagio dalla presenza dei lavori e dallo spostamento del mercato. "Grazie al Comune per aver pensato a questo contributo – ha concluso Alessandro Simonelli presidente area vasta Confcommercio Pisa –. Vorrei rassicurare tutti che si tratta di uno spostamento temporaneo perché la ristrutturazione della piazza è stata pensata per continuare ad accogliere i banchi del mercato".