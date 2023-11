Nove nuclei sono ancora fuori casa

ZONA DEL CUOIO

Nove famiglie di Santa Maria a Monte sono ancora fuori dalle loro case a causa della frana da via Repubblica su via Lungomonte a Montecalvoli. Evacuate a scopo precauzionale. Sette hanno trovato sistemazione da parenti e amici, due in strutture a cura del Comune. "Il nostro territorio è stato colpito pesantemente – dice la sindaca Manuela Del Grande dopo il tavolo in Prefettura – Sono stati riaperti tutti gli edifici scolastici. Riaperte via Pregiuntino e via Lungomonte lato Castelfranco. Rimangono chiuse via Costa, costantemente monitorata e a breve è prevista la riapertura, via Repubblica, da via Porticciola a via Pentolaio, dove ci sarà un ulteriore intervento di ripristino per la viabilità". E’ questa la situazione più critica nella Zona del Cuoio. A Montopoli restano chiuse via dell’Immaginetta e un tratto di via Mezzana per frane, così come la scuola dell’Infanzia per verifiche e interventi dopo le infiltrazioni dal tetto. Il sindaco Giovanni Capecchi, che ringrazia volontari e tecnici per il lavoro svolto, lamenta la mancata comunicazione da parte di Enel. "Il disagio più grande – dice – è stata la prolungata assenza di corrente elettrica a Marti, nella zona alta di Montopoli e in alcune aree più isolate. E’ stato portato un generatore che si è guastato, poi un altro al quale non è stato garantito il rifornimento di carburante in modo da impedirne lunghe interruzioni. Auspichiamo che questi giorni servano da insegnamento". A Castelfranco da sabato è senza corrente elettrica Corte Nardi a Orentano. "A San Miniato – dice il sindaco Simone Giglioli – permane il problema dell’antenna della telefonia mobile a La Serra". A Santa Croce il problema attualmente più grosso è lo smaltimento dei rifiuti ingombranti che sono ancora accatastati sulle strade.