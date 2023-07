Novantenne rapinato mentre entra in casa

Novantenne rapinato in pieno giorno, in via Aldo Moro, a Pontedera. E’ successo alle 10,30 di sabato. L’anziano, che stava rientranto in casa, è stato avvicinato da un uomo a pochi metri dal portone del condominio dove risiede. Il malvivente si è avvicinato e subito gli ha strappato la collana in oro che aveva al collo. Il novantenne ha reagito ed è scaturita una colluttazione. Lo scippatore ha afferrato l’anziano per le braccia riuscendo così a evitare ogni reazione. L’uomo aggredito è caduto per terra e il malvivente è riuscito a scappare con la collana in oro che aveva al collo. L’anziano ha riportato lesioni alle braccie. E’ stato medicato in ospedale e subito dimesso. I carabinieri della compagnia di Pontedera ora sono impegnati nelle ricerche del rapinatore. Considerate le conseguenze, l’aggressione, le lesioni alle braccia e il ricovero al pronto soccorso cittadino, infatti, quello che sembrava un "semplice" scippo, infatti, si è trasformato in rapina. L’anziano è stato dimesso dal Lotti dopo poche ore. Ma lo schok subito non passerà velocemente.