Notte Nera, scontro totale "Il sindaco ha fallito su tutto" Giglioli: "Noi vogliamo farla"

di Carlo Baroni

La Notte Nera è terreno di scontro. Durissimo. Un duellosempre più rovente. Tutto è nato dai contatti tra Comune e Confocommercio per l’organizzazione dell’evento in onore al tartufo estivo. Ma si farà o non si farà? Giglioli assicura: "Si farà, con o senza di loro". Loro sarebbe Concommercio. Ma Notte Nera è un marchio regolarmente registrato da Confcommercio che non indente cedere a terzi l’organizzazione e accusa: "La verità è che con il sindaco Giglioli non esiste alcuna possibilità di mediazione e collaborazione, perché conosce un solo metodo: fare come dice lui, punto e basta – aggiunge Pieragnoli –.Nel frattempo però le imprese soffrono, ma per fortuna i sindaci passano mentre le rappresentanze autorevoli restano".

Poi l’affondo. "Il sindaco dovrebbe avere rispetto delle persone che, 12 anni fa , hanno ideato, organizzato e finanziato la Notte Nera, rendendola quella che è diventata negli anni. È semplicemente vergognoso chiedere alla Confcommercio di cedere l’organizzazione a terzi, un fatto che non accetteremo mai. Non siamo degli yesman, se lui pensa questo di noi, ha sbagliato interlocutori". "Quel che ci dispiace è vedere il centro storico privato sempre più di eventi ed iniziative che ne avevano fatto un autentico modello per altri territori – conclude – , un fiore all’occhiello e un indiscutibile punto di attrazione anche per una clientela straniera. Giglioli non va contro di noi, ma contro questo modello vincente di San Miniato". Disappunto lo aveva espresso anche il presidente di Confcommercio San Miniato Giovanni Mori: "Dopo la vicenda dell’ultimo Capodanno, il suolo pubblico a pagamento nelle giornate di pedonalizzazione, i martedì del centro storico saltati, adesso la Notte Nera, dobbiamo ammettere che sono troppi i tasselli che stanno saltando sotto il sindaco Giglioli".

"Anche sulla Ztl in centro storico il sindaco non ha ascoltato una che sia una richiesta di miglioramento che proveniva dai commercianti - ribadisce il responsabile territoriale di Confcommercio Luca Favilli – così la Ztl è ripartita esattamente nelle modalità dello scorso anno e con gli stessi identici problemi". Ora la parola sindaco che replica duramente. E per ribattere parte dall’edizione 2002, costata al Comune 10mila euro, erogati a Confcommercio Pisa per l’organizzazione. "Organizzazione che abbiamo ritenuto assai deficitaria sotto diversi punti di vista – dice Giglioli – : sia per lo scarso numero di presenze, sia per il livello di decoro, non all’altezza del centro storico di San Miniato. Il nostro contributo copre oltre il 50% dell’intero budget della festa".

"Avevamo chiesto un maggior coinvolgimento e una organizzazione più attenta alla valorizzazione del prodotto tartufo nero, al quale la Notte Nera è dedicata. Una richiesta che non è peregrina, per un socio al 50% – spiega Giglioli – . Ma niente di tutto questo è stato accettato; per avere una manifestazione all’altezza delle altre che si svolgono a San Miniato, abbiamo quindi proposto a Confcommercio Pisa di prendere in carico l’organizzazione insieme alla Fondazione San Miniato Promozione, mantenendo la collaborazione di Confcommercio, e organizzando una manifestazione decorosa che valorizzasse il territorio, il centro storico e il nostro tessuto enogastronomico, nell’ambito del progetto Tartufo tutto l’anno". Poi punta il dito: "Mi pare che siano interessati ad ottenere il contributo per usarlo lontano da San Miniato per altre cose . Ma i soldi dei sanminiatesi, restano ai sanminiatesi, su questo se ne facciano una ragione". Battura che rischia di essere benzina sul fuoco.