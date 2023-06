Notte granata Ci sarà anche Alexia a far ballare la piazza

Ci sarà anche Alexia alla Notte Granata di Pontedera in programma sabato 24 giugno. Con l’annuncio della partecipazione della cantautrice romana che ha vinto il Festival di Sanremo 2003 con "Per dire di no" e ritenuta regina della musica dance internazionale degli anni ’90, il palinsesto della serata pontederese può dirsi al completo. La cantante di "The Summer is Crazy" e "Dimmi come", solo per citare due dei suoi più grandi successi, sarà in scena sul palco di viale Italia, a partire dalle 23.30, per uno degli eventi clou di una manifestazione che torna in città, dopo lo stop pandemico, con energia e voglia di coinvolgere migliaia di persone, in una serata, a carattere diffuso, che mette in cartellone più palchi e più concerti. E se su viale Italia si ballerà con Alexia, il pubblico è pronto a scatenarsi dalle 21.30 a mezzanotte con il Radio Stop Party che accoglierà, in piazza Martiri della Libertà, Ivana Spagna. E poi concerti da piazza Cavour per i più piccoli con il tribute show "La Regina del Ghiaccio" e la presenza di Panna, direttamente da "Back To School" a piazza della Stazione (con Raggae Station) fino a piazza Duomo (Pensiero Nomade), piazza Curtatone (Martin e la Banda di Moreno) e piazza Gronchi con dj set. Più tutti gli eventi organizzati dalle attività commerciali per una notte che richiamerà migliaia di persone.