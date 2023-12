Note di Natale per bimbi e ragazzi

Acli ‘Gronchi,’ in collaborazione con l’assessorato all’istruzione, propone laboratori di musica per bambini e ragazzi fra gli 8 e i 12 anni dal titolo "Note di Natale 2023" per educare all’ascolto, al ritmo e alla melodia, praticare le competenze musicali e offrire alle famiglie occasioni d’incontro e di amicizia per i figli. Il 27 dicembre e il 3 gennaio docenti dell’associazione Artemide accoglieranno i partecipanti all’oratorio di Santa Lucia per svolgere attività ludiche di canto e accompagnamento strumentale e la realizzazione di un recital natalizio che sarà proposto la mattina del 4 gennaio. Prenotazioni: 347-2317547.