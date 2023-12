"Non utilizzate botti". L’appello dei sindaci

Un appello dei sindaci n vista dei festeggiamenti del Capodanno nelle piazze dei comuni del Comprensorio. Simone Giglioli, Giulia Deidda, Gabriele Toti e Giovanni Capecchi chiedono ai cittadini e alle cittadine, affinché in questi giorni di festa non si usino i tradizionali ma pericolosi botti. "Vi chiediamo di non utilizzare i botti, che sono pericolosi e possono arrecare danno alle persone e ai nostri amici animali. A differenza di altri Comuni, che impongono il divieto di utilizzo dei botti, noi sindaci del Comprensorio del Cuoio abbiamo ritenuto, anche quest’anno, di fare appello al senso di civiltà che, con il vostro buon senso, permetterà di evitare situazioni gratuite di pericolo, per uomini e animali. Siamo sicuri che il divertimento e la voglia di far festa non mancheranno, quello che vi chiediamo è che non degenerino in forme di condotta da punire".