PONTEDERA

Bloccare le licenze a Pontedera non è possibile. Lo ha confermato il vicesindaco e assessore al commercio, Alessandro Puccinelli. "Per quanto l’apertura incontrollata di nuovi pubblici esercizi sia una preoccupazione di questa amministrazione – dice – non possiamo limitare le licenze in base al contesto architettonico come fatto a Firenze, Lucca o Volterra e neppure per pubblica sicurezza come successo a Pisa. Un’ipotesi poteva essere quella di inasprire il criterio della qualità ma ciò potrebbe poi esporci a ricorsi. Al momento le nuove aperture non hanno rotto equilibri, bar o ristoranti riescono ad avere una propria clientela offrendo prodotti diversi. Ma continueremo a monitorare la situazione".

Quindi un appello. "Per evitare morti infantili delle attività ricordiamo sempre a chi si avventura nel mondo dell’imprenditoria di avvalersi di professionisti che possano dare indicazioni sul contesto, i competitor eccetera in modo da evitare che un sogno si trasformi in un incubo".

L.B.