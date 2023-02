Non lasciamo "soli" gli ulivi

Nella valle di Buti esiste la tradizionale coltura degli uliveti, singolare per l’alta qualità dell’olio prodotto, premiato nelle Esposizioni Universali di fine Ottocento. Oggi, però, l’economia rurale è minoritaria ed è pressoché sparita la professione del contadino. Fenomeno diffuso è l’abbandono delle terre che vengono invase da piante infestanti. Ne parliamo con l’assessore all’agricoltura e allo sviluppo economico Federico Picardi.

Come è nato il problema?

"Prima si coltivavano ulivi per lavoro e per tradizione. La fase storica che viviamo, invece, ci vede impegnati nel settore terziario. Insomma, abbiamo perso competenze e anche interesse per l’agricoltura, perché comporta grande impegno e scarsa remunerazione".

Come possiamo risolverlo?

"Una soluzione può essere quella di individuare una cooperativa di persone interessate a investire nella manutenzione di uliveti che altrimenti sarebbero abbandonati. Sarebbe necessario

sensibilizzare i proprietari affinché potessero consorziarsi e affidare le proprie terre in comodato d’uso a professionisti specializzati in produzione di olio di alta qualità, recuperando anche il prestigio di una coltura che era il vanto del paese".