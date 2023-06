"Non discriminate i figli nati da coppie omogenitoriali"

"Non vogliamo che i diritti e le libertà dei bambini debbano dipendere da una circolare e da un vuoto normativo il cui crudele risultato è quello di discriminare i figli delle coppie omogenitoriali in cittadini di serie B fin dalla loro nascita, contrariamente a quanto stabilito dalla nostra Costituzione, e di continuare quindi a registrare le nascite". In seguito alla circolare del Ministro Piantedosi che chiedeva ai sindaci di non registrare le nascite dei bambini nati da coppie omogenitoriali, il gruppo +Europa-area pisana, attraverso il portavoce per Pontedera e la Valdera, David Garzella, e il coordinatore per la Toscana, Federico Eligi, attraverso una mozione chiedono al sindaco Matteo Franconi e alla giunta comunale di non interrompere queste registrazioni in quanto la circolare non è vincolante.