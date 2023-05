"Non chiamatemi Signor Sindaco. Sono Francesco". Risponde così Francesco Auriemma alle persone che lo fermano per strada il giorno dopo la vittoria alle urne a Montecatini Valdicecina. "Una delle caratteristiche del mio mandato da sindaco – spiega il neoeletto – sarà avere un rapporto diretto con le persone. L’ho già fatto oggi (ieri, ndr) nel mio primo giorno. In ufficio, in Comune, la porta è e sarà aperta. Cosa farò nei prossimi giorni? Un giro nelle frazioni per ringraziare i cittadini che ci hanno dato fiducia e poi inizieremo dalle cose rimaste in sospeso con la precedente amministrazione, dalla scuola, ai lavori in piazza, fino ai progetti legati al Pnrr". Intanto il primo appuntamento da sindaco per Auriemma ci sarà già oggi, la giunta dell’Unione Montana Alta Val di Cecina che comprende Montecatini, Monteverdi Marittimo e Pomarance. "Che giornata è stata oggi? – continua – Bella e impegnativa".

Già scelta la squadra. Al fianco di Auriemma ci sarà Mirko Giannetti (che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, 103 per l’esattezza), che sarà vicesindaco mentre David Querci (che con 74 preferenze è terzo in ordine di "scelta" dei cittadini) sarà assessore. Una vittoria storica quella di Auriemma, per Montecatini che nel suo passato ha sempre avuto amministrazioni di centrosinistra.

"Montecatini vede il futuro" del neosindaco ha ottenuto in totale 728 voti contro i 209 della sfidante dem Nadia Giannelli e i 18 voti totalizzati da Emanuele Giovannini con una lista civica appoggiata da FI e FdI. Un voto che mette fine a una campagna elettorale lunga cominciata con le primarie in casa Pd che hanno visto sconfitto l’ex vicesindaco Alberto Fiorini.