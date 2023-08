"Non cementificate l’area del Chiesino"

"Come non recepire il cambiamento climatico cementificando tutto". Punta il dito senza giri di parole l’associazione Alberi per non morire di Pontedera. Associazione nata a tutela delle aree verdi pubbliche e private e che ora interviene sull’annuncio del comune di Pontedera di aver dato il via libera alla maxi lottizzazione al Chiesino. Lottizzazione che sorgerà nell’area verde tra la ferrovia e la Tosco Romagnola a cavallo tra la rotatoria del Chiesino e, appunto la chiesetta. Lì sorgeranno aree commerciali e parcheggi. "Ma non c’è anche un bosco in quell’area?" Domandano quelli dell’associazione che poi sottolineano: "Stessa popolazione da 10 anni ma consumo di suolo alle stelle". E il post è seguito da una serie di commenti contro il taglio del bosco, la cementificazione dell’are verde (una volta adibita a coltivazioni) e alla cementificazione di un’area alle porte della città. In quella zona è previsto un intervento da circa 30 milioni di euro. Il via al cantiere è previsto per l’inizio del 2024 per realizzare 18 ettari di terreno, attorno all’oratorio della Madonna delle Querce, verranno costruiti 10 lotti edificabili con parcheggi dedicati, altri tre parcheggi pubblici scambiatori.