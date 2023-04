"Non abbiate paura" Il saluto e la speranza di monsignor Campiotti

"Non abbiate paura, voi! So che cercate Cristo crocefisso. Non è qui. È risorto, come aveva detto". Sono le parole di esordio del messaggio pasquale del vescovo di Volterra, monsignor Roberto Campiotti. Un messaggio per infondere speranza in un momento storico di travagli e sofferenze. "Sono molti e gravi i motivi, i fatti che sembrano giustificare la paura per il presente e per il futuro e che spengono nel nostro cuore la sorgente della speranza – scrive il vescovo alla sua comunità - Tra i tanti motivi, personali e sociali, pensiamo alle guerre che non accennano a finire e che distruggono vite innocenti e devastano popolazioni inermi, pensiamo alle calamità naturali che generano morte e dolore e rendono precaria la vita di molte persone, a quanti lasciano la loro terra in cerca di una vita migliore e incontrano la morte, pensiamo ai tanti giovani a cui non si offre più la possibilità di essere educati a vivere una vita buona. Dentro a questa situazione, la Chiesa ha la forza di dire: "non abbiate paura, voi!". Su che cosa fonda questo invito? Non sull’esigenza di un più forte impegno di tutti; non sull’uomo e la sua buona volontà. Lo fonda su un avvenimento: è risorto, come aveva detto". Quindi, la resurrezione di Gesù rappresenta "il dono di sperare anche contro ogni evidenza contraria - prosegue il messaggio del vescovo - perché la resurrezione di Gesù libera l’uomo dalla paura e apre alla speranza. La paura è l’esperienza che viviamo nell’imminenza di un male che non posiamo evitare; la speranza è la certezza di un bene futuro, ma che può essere raggiunto. E pertanto oggi l’invito della Chiesa ci raggiunge nell’inquieta e contraddittoria condizione in cui scendiamo nella profondità del nostro cuore, dove speranza e paura si scontrano in ogni momento. Cristo risorto è Colui che è penetrato, in un modo unico ed irripetibile, nel mistero delle nostre persone ed è entrato nel nostro cuore. Con la sua resurrezione Cristo ci ha donato la certezza che il bisogno di cui è impastata la nostra umanità, il bisogno di amare e di essere amato, il bisogno di un senso tale da impedirci di pensare di essere frutto del caso e in balia del potere, non è vano. Cristo entra nel nostro cuore e ci dona la certezza che le nostre domande ultime hanno una risposta".

"Tutti abbiamo bisogno di essere liberati dalla paura del non senso di tutto, godendo della certezza che Lui il Risorto ci dona. Ma Cristo entra nel nostro cuore in un modo ancora più profondo – conclude il vescovo - Cristo risorto entra nel nostro cuore perché ci offre la possibilità di appropriarci della sua resurrezione, di assimilarci ad essa partecipandovi realmente. Ci è data la possibilità di far accadere nella nostra vita ciò che è accaduto in Cristo nel momento della sua resurrezione: la vittoria piena sulla nostra morte".