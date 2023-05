"Noi, nel fango delle terre flagellate dal maltempo"

Una delegazione è rientrata ieri sera. Unì altra partirà entro la fine della settimana. San Miniato non abbandona Conselice e, più in generale, l’Emilia Romagna flagellata dal maltempo. Sono gli uomini della protezione civile della Misericordia di San Miniato che in questi giorni hanno lavorato senza sosta e su più fronti. Sia sostenendo le squadre nell’istallazione delle idrovore - come spiega il responsabile del gruppo Dario Fanciullacci - che facendo assistenza alla popolazione di Conselice, messa a dura prova. "Una vera e propria emergenza – aggiunge Fanciullaci – che ci vedrà ancora impegnati per molti giorni. Abbiamo richieste d fino al prossimo 8 giugno". A Conselice la situazione è critica: non c’è elettricità, non c’è acqua potabile, non c’è connessione. Tantissimi i cittadini che hanno lasciando il territorio comunale in autonomia oppure con i mezzi del volontariato. La sistemazione provvisoria è stata individuata in un centro di smistamento della protezione civile a Imola o nel territorio del comune di Argenta. I volontari di San Miniatore stanno assistendo uno dei comuni più colpiti: Conselice è stata al centro di tre alluvioni in due settimane. "C’è acqua e fango ovunque, mi riferiscono i nostri volontari – spiega Fanciullacci che è in continuo contatto con la delegazione –. Ancora non è stato possibile in gran parte dei casi iniziare a lavorare sulle case".