"Noi abbiamo pagato gli errori fatti da Froli"

Froli candidato civico per il centrodestra attacca. L’ha fatto in questi giorni sulle problematiche della scuola. Ma la maggioranza replica. E lo fa con il vicesindaco Carlo Carli. "Fauglia Democratica, non solo ha realizzato opere di importanza vitale evidenti a chiunque, ma ha anche ristabilito un clima di convivenza tra tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro inclinazioni politiche". Su Froli, Carli dice: "Non ci preoccupa che si identifichi con il centrodestra e che si sia presentato con le figure di spicco di quel partito. È il suo passato istituzionale che smentisce categoricamente le sue affermazioni – sottolinea –. Forse ha dimenticato il suo trascorso da sindaco, interrotto dalla nomina di un commissario per il Comune? Ha dimenticato i dissidi all’interno del suo gruppo?". "Non serve affannarsi. Quindi, che si prenda un respiro – conclude – . Ci sarà tempo per esplorare questi temi. Fauglia Democratica, come sempre, preferisce concentrarsi su azioni e proposte concrete che servono esclusivamente l’interesse dei cittadini".