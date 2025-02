No Valdera avvelenata, assemblea contro l’ossicombustore

Legambiente di Pontedera ha ragione nel sostenere che ormai il territorio della Valdera è considerato polo nazionale di smaltimento dei rifiuti. Gli unici che continuano a fingere di non accorgersi di questo sono i sindaci, cioè coloro che come primissimo dovere dovrebbero tutelare la salute delle comunità. Lo sostiene il coordinamento No Valdera avvelenata.

"Per parlare di tutto questo e in modo particolare della scelta di voler costruire un impianto di ossicombustione a Peccioli – aggiunge No Valdera avvelenata – ci incontriamo stasera, lunedi, alle 21, al circolo Arci di Lari. Avvalendoci della preziosa collaborazione di Zero Waste Italy, Rossano Ercolini e Stefano Seghetti spiegheranno il progetto di ossicombustione che la burocrazia di Retiambiente e la società Belvedere vogliono costruire".

"Già molti Comuni stanno dicendo no a questo impianto – conclude No Valdera avvelenata – Perche costa molto e dovrebbero essere i cittadini a pagarlo con le bollette. Crea danni ambientali e veleno per la salute, tipo quello del keu delle concerie".