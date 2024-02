No alla violenza nel giorno dell’amore. Il flash mob sale sull’autobus

Nel giorno dedicato all’amore, un ballo liberatorio per urlare No alla violenza sulle donne. È in programma per oggi, martedì 14 febbraio, il One Billion Rising. "Alzati – Sollevati – Balla" è il filo conduttore della manifestazione che quest’anno avrà come tema principale la libertà. L’associazione Eunice, in collaborazione con i comuni di Bientina, Pontedera e Capannoli e con il patrocinio dell’Unione Valdera e della commissione pari opportunità dell’Unione e, alla presenza dell’assessora regionale Alessandra Nardini, darà il via a un evento itinerante per i comuni della Valdera: un pullman porterà sulle piazze dei tre comuni, donne e uomini insieme, per dire no alla violenza. "La scelta del 14 febbraio come giorno per la manifestazione non è casuale – spiegano Alessandra Nardini, assessora regionale alle pari opportunità e Maria Anna Abbondanza presidente dell’associazione Eunice – ma altamente significativa, in quanto ci porta a riflettere sul fatto che non tutti gli amori sono cuori e rose. Oggi si festeggia l’amore ed è il giorno giusto per riflettere su un tema che deve permeare il nostro agire. La violenza è un fenomeno strutturale che può essere sradicato rafforzando la rete dell’antiviolenza". Un appuntamento che si ripete per il secondo anno consecutivo, un urlo che trova il senso nell’offrire coraggio a chi è vittima di violenza.

Il tragitto che farà il pullman è il simbolo di un nuovo percorso che ha come meta una cultura fondata sull’uguaglianza, sul rispetto e sull’emancipazione. Il ritrovo è fissato per oggi a Pontedera in piazza del Mercato, alle 15. Alle 16.30 la prima fermata a Capannoli a largo Boccaccio, a cui seguirà alle 17.30 il flash mob in piazza Vittorio Emanuele a Bientina e per finire quello delle 18.45 in piazza Curtatone a Pontedera. L’organizzazione dei flash mob è stata possibile grazie alla collaborazione tra l’associazione Eunice e la palestra Ginnasia di Bientina e la palestra MyLife Capannoli.