"No al referendum sulla fusione dei comuni" Ricorso al Capo dello Stato

Il leader dell’opposizione Magdi Nassar impugna la delibera che ha dato il via alle procedure per il Comune unico Peccioli-Lajatico e per il referendum e avvia un ricorso, tramite l’avvocato Andrea Maggiari di Sarzana, al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella contro i due campanili. Il ricorso al Capo dello Stato chiede l’annullamento della deliberazione del 30 dicembre 2022 del consiglio comunale di Peccioli, con la quale è stata approvata la procedura per l’attivazione del referendum per la fusione dei Comuni. L’atto presentato da Nassar chiede anche l’annullamento "di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e ulteriore, ma funzionalmente collegato alla delibera".

Ecco i motivi: "La delibera di consiglio comunale impugnata deve dirsi illegittima, in quanto gli emendamenti presentati dal consigliere Nassar sono stati erroneamente dichiarati inammissibili, in violazione dell’articolo 41 del regolamento comunale per le adunanze e il funzionamento del consiglio comunale di Peccioli o, comunque, per travisamento o erronea valutazione dei fatti, con la conseguente violazione del diritto del consigliere comunale a sottoporre gli emendamenti alla votazione dell’organo di appartenenza".

E ancora: "Il consiglio comunale ha considerato gli emendamenti ostruzionistici senza neppure averne esaminato il contenuto, ma rimettendosi all’indicazione fornita dal sindaco sul punto. Omissione che rileva ancor più, se si considera che, nel corso della discussione sulla ammissibilità degli emendamenti, il consigliere Nassar aveva evidenziato che non potevano essere qualificati come ostruzionistici, avendo un contenuto di carattere sostanziale rispetto alla proposta di delibera".