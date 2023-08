"No al cemento al Chiesino Il Pd è rimasto agli anni ’70"

"Da tempo, nella città di Pontedera, ci aspetteremmo una riflessione capace di mettere insieme sviluppo e rispetto dell’esistente, lavoro e ambiente, vivibilità e sostenibilità. E invece, per l’ennesima volta, in comune pensano che l’economia si eserciti a suon di giri di betoniera e calcestruzzo". Non usa mezze parole Rifondazione Comunista che lancia l’allarme per la maxi cementificazione nella zona della Chiesa della Madonna delle Querce, per tutti i pontederesi il Chiesino, "il tutto per costruire a Pontedera cose che evidentemente per il primo cittadino di Pontedera sono carenti in città: dieci fabbricati di maxi centro commerciale, piccoli e grandi negozi, supermercati e affini – sottolinea Rifondazione – Tutto ovviamente corredato dall’immancabile e sterile “spazio verde urbano”, utile solo per dare a tutto una verniciata sostenibile. Idea talmente progressista e innovativa questa del Chiesino che, non a caso, vede il Pd andare a braccetto con il centrodestra: niente di meglio di una bella lottizzazione per sancire l’ennesimo connubio fra tutte le forze politiche, all’unanimità, in un felice matrimonio del cemento". E il partito mette in guardia il Comune: "Per chi ha modo di dare uno sguardo tecnico alle carte, si scopre che a unire il fronte degli “sviluppisti” è anche una scarsa conoscenza del territorio su cui si va ad operare. Ciò significa che le eventuali nuove (e aggiungiamo noi nefaste e inutili) costruzioni necessiterebbero di opere idrauliche aggiuntive imposte dalle normative che l’ente non ha probabilmente nemmeno preso in considerazione, basandosi su una cartografia errata". Poi l’affondo: "In tempi in cui, in mezzo mondo Italia compresa, si sviluppano piani urbanistici e strutturali che per la prima volta dagli anni ‘70 riducono il carico cementizio sul territorio, arrivando, come viene fatto in molti comuni limitrofi, a tornare persino indietro, alimentando invece il recupero del vecchio, Pontedera guarda ad un futuro diverso, con un Pd evidentemente in grado di trovare se stesso solo nelle nostalgiche narrazioni dell’industrialismo del bel tempo che fu. Possibile che nel 2023 lo sviluppo si misuri in “buchi” e “spazi vuoti” da riempire, come fa il primo cittadino?".