"Niente tassa di soggiorno". Così Pomarance fa marcia indietro

Nell’arco di un anno, il balzello turistico prima è stato caldeggiato dalla giunta comunale, poi sospeso e ora definitivamente cassato. Per la tassa di soggiorno arriva un verdetto dal consiglio comunale che non lascia trapelare alcuna chance di introduzione. Il tutto consumatosi nell’arco di un anno, perché nel gennaio scorso è stato approvato il regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di soggiorno per il Comune di Pomarance.

Due mesi dopo si materializza il primo dietrofront con una sospensione del regolamento per l’avvio del balzello turistico. Fino, come detto, alla decisione di revocare il regolamento in consiglio comunale. Un ulteriore passo indietro: agli inizi del 2023 il caro bollette rischiava di minare le casse comunali e la manovra di bilancio dell’ente. Ed ecco farsi strada l’ipotesi di introdurre la tassa di soggiorno per sanare situazioni diventate quasi ingestibili a causa dei rincari vorticosi per le bollette.

Da qui, viene formulata una delibera di giunta che andava a spianare il cammino all’ipotesi di introdurre la tassa, anche a fronte di rialzi in bolletta per le casse comunali da 350 mila euro a 900 mila euro. Ma, di fatto, la concertazione avviata con le associazioni di categoria ha messo un primo freno a marzo: il crepuscolo di introdurre l’imposta, diviene reale alla fine di novembre, durante l’ultima assise al palazzo comunale.

La ratio è chiara: si teme che "l’applicazione della tassa di soggiorno possa incidere negativamente su un settore fragile come quello turistico nel territorio del Comune di Pomarance" sono le parole vergate nella delibera del consiglio comunale. Un atto in cui si precisa che "è stato fatto presente dagli operatori turistici che l’imposta di soggiorno potrebbe avere effetti deterrenti sul settore turistico e che molti potrebbero disdire le prenotazioni. Inoltre sono state sottolineate le difficoltà relative alla gestione procedurale del gettito connesso al riversamento delle somme al Comune e alla rendicontazione dell’agente contabile, attività che gli operatori dovranno imparare a eseguire ma per le quali occorrerà adeguata formazione e informazione, che si ritiene che gli operatori stessi difficilmente potranno acquisire nel poco tempo a disposizione prima dell’entrata dell’imposta di soggiorno".

Quindi, l’amministrazione comunale ha constatato "la fragilità del settore e ha voluto dare ascolto alle preoccupazioni degli operatori e alle obiezioni all’introduzione della tassa di soggiorno". E per l’imposta, a Pomarance, tramonta ogni ipotesi di applicazione.

Ilenia Pistolesi