Niente camminata Colpa del tempo

Il maltempo previsto per oggi costringe i Comuni di Castelfranco e Santa Croce, in accordo con il Consorzio Forestale delle Cerbaie, ad annullare la passeggiata naturalistica programmata nell’ambito de "Le vie in rosa" alle 9 nel bosco di oggi delle Cerbaie. L’iniziativa, organizzata per raccogliere fondi da destinare al trasporto dei

pazienti oncologici, era stata programmata in collaborazione con il Centro Donna e l’associazione Astro di Empoli. Tutte le persone che intendono aderire alla raccolta fondi potranno acquistare le t-shirt realizzate per l’occasione alle Pubbliche Assistenze, le Misericordie e l’Auser dei Comuni di Castelfranco e di Santa Croce.