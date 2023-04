Nido-Infanzia Un unico Polo 0-6 anni

CASTELFRANCO

"Il metodo è quello dell’Approccio toscano all’educazione. I valori di riferimento degli orientamenti pedagogici e organizzativi sono la responsabilità, l’accoglienza, la cura, la solidarietà nonché i principi sanciti dalla Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo del 1989". Comune e Istituto comprensivo Leonardo da Vinci di Castelfranco hanno firmato un protocollo d’intesa – che sarà valido per i prossimi tre anni educativi e scolastici – che definisce le linee d’indirizzo per la programmazione e il funzionamento del Polo 0-6 "Il Bruco" di piazza Garibaldi.

Al centro del protocollo c’è la continuità. Vale a dire la possibilità del nido e della scuola dell’Infanzia di interagire, lavorare insieme, far incontrare i bambini più piccoli con quelli più grandi in laboratori, biblioteca o in giardino. "Un importante obiettivo viene raggiunto – il commento del sindaco Gabriele Toti e dell’assessora alla scuola Ilaria Duranti – L’asilo nido comunale ’Il Bruco’ e l’Infanzia di piazza Garibaldi a titolarità statale presentano già le condizioni strutturali per una integrazione e una continuità dei servizi essendo ubicate in un’unica struttura con la possibilità di usufruire di spazi ad uso comune".

"Un importante passo per un obiettivo importante per il nostro territorio e per la nostra scuola – ha aggiunto il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo da Vinci, Sandro Sodini – Ringrazio per questo il sindaco Toti e l’assessora Duranti per la fattiva e preziosa collaborazione e per aver gettato le basi, attraverso un protocollo condiviso e approvato dagli organi collegiali della scuola, per la costruzione di un percorso educativo e didattico nuovo e particolarmente interessante. Per questo l’Istituto si è già mosso anche a livello di formazione".