"Nidi gratuiti? Ottimo, ma servono più posti"

di Sarah Esposito

Nidi gratis per gran parte delle famiglie. L’eco della rivoluzione annunciata lunedì dalla Regione Toscana si propaga in ogni angolo di tutte le province. Il provvedimento è destinato ai nuclei familiari con bambini e bambine residenti in Toscana, fino a 3 anni, con Isee fino a 35 mila euro. Nello specifico lo sconto regionale si applica per la quota che eccede il contributo rimborsabile da Inps, fino a un massimo di 527,27 euro per ciascuna mensilità (per un massimo di 11 mensilità complessive) da settembre 2023 a luglio 2024.

Ma quali conseguenze avrà questo sui territori? Lo abbiamo chiesto ad Arianna Cecchini, sindaca di Capannoli e presidente della conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione (che comprende i Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Crespina Lorenzana, Fauglia, Lajatico, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Luce, Santa Maria a Monte e Terricciola). "Possiamo prevedere che ci saranno molte più richieste per i posti nido – commenta Cecchini –. Il nostro sistema si basa su una rete di nidi pubblici e privati. In questi anni con la scarsità dei posti nei primi, i secondi sono stati fondamentali. Poi però con il decremento demografico e il Covid le difficoltà dei privati sono state molte, l’auspicio è che questo provvedimento sia l’occasione per una ripresa dei nidi". Una misura che riguarda l’aspetto economico, ma anche quello educativo pedagogico dei più piccoli e la ricerca di una maggior conciliazione della vita lavorativa con quella familiare.

"Dal punto di vista pedagogico – continua – è una grandissima opportunità per i bambini perché è dimostrato che chi frequenta il nido ha meno difficoltà nell’inserimento alla scuola dell’infanzia. Come si risolve la questione dei pochi posti disponibili? I privati (accreditati dalla Regione, ndr) hanno la possibilità di risollevarsi dal periodo difficile degli ultimi anni e fare la differenza aumentando i posti a disposizione, i Comuni per ampliare i numeri di iscritti dovrebbero investire in nuovi nidi. In sostanza, probabilmente il pubblico si organizzerà per avere più spazi, mentre il privato che iniziava a soffrire avrà l’opportunità di avere di nuovo il nido pieno. Un’occasione affinché il nostro sistema misto si rimetta in moto con l’augurio che nascano strutture nuove".