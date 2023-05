Nidi d’infanzia gratis Aperto il bando

L’amministrazione comunale di Volterra informa che è stato approvato l’avviso pubblico regionale rivolto alle famiglie per il sostegno della frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia per l’anno educativo 20232024. Le famiglie potranno presentare domanda dalle 9 del giorno 29 maggio fino alle 18 del 30 giugno, esclusivamente mediante il link sul sito della Regione Toscana. La misura prevede l’abbattimento delle tariffe o rette dovute dai genitori o tutori per la frequenza dei propri figli in nidi d’infanzia, spazi gioco e servizi educativi. La misura Nidi gratis si rivolge ai nuclei familiari con Isee fino a 35.000 euro.