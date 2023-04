"Nessun strappo la giunta è solida e determinata"

Ma cos’è successo in giusta a San Miniato? Che peso ha avuto, o avrà, il voto di astensione sul bilancio consuntivo del’assessore ai lavori pubblici Marzia Fattori? Oggi risponde il sindaco, Simone Giglioli (nella foto), dopo che nei giorni scorsi le opposizioni si sono scatenate nell’evidenziare la frattura. "Nessuno strappo, è stato un voto, l’espressione di un parere – spiega il primo cittadino –. Una diversità di vedute che, peraltro, si è subito ricomposta". "Non ci sono equilibri che si sono alterati – prosegue Giglioli –. L’attuale giunta va avanti dritta, con i suoi obiettivi di mandato, fino alla fine della legislatura. Niente di grave, insomma. Tant’è che ci apprestiamo a varare anche importanti operazioni". A partire, ovviamente, dal bilancio: "Un buon consuntivo – ammette Giglioli – che è frutto anche del recupero in disponibilità di risorse e della soddisfacente capacità d’incasso delle ente: soldi che mettiamo a disposizione dei cittadini e lo faremo da subito", "Un’operazione importante – aggiunge ancora Giglioli – sarà il finanziamento del bando per ristori extra relativi al Covid al quale parteciperà anche la casa di riposo Del Campana Guazzesi in modo da ricuperare i fondi necessari alla ripartenza: il bando è di 250mila euro". E, in termini di opere pubbliche, tra vari interventi ancora in fase di valutazione, ce n’è uno rilevante ed al quale lo stesso assessore Fattori tiene molto: "finanzieremo la progettazione dell’ammaliamento del parcheggio della Cencione". Un ’opera di cui si parla da tempo e strategica per il futuro della città.

C. B.