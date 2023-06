"Neo assessora Ecco il perché dell’incarico"

"L’assessora Angela Piccicuto non è stata rimossa dal sindaco dall’incarico di presidente dell’Asp Santa Chiara per una presunta cattiva gestione dell’azienda, ma ha dovuto rinunciare all’incarico a causa dell’incompatibilità di tale ruolo con il nuovo incarico che le era stato richiesto di ricoprire al fine di far tornare a lavorare a pieno organico l’amministrazione cittadina". Così risponde la maggioranza consiliare di Volterra alle polemiche seguita alla nomina come assessora al sociale di Angela Piccicuto. "Per quanto riguarda l’asserito pareggio di bilancio ottenuto durante gli anni di amministrazione da parte della Lista Civica – continuano – si fa presente che, in tali anni, non è stato praticamente fatto alcun investimento per il futuro della struttura. Inoltre era stato per anni possibile recuperare fondi dai contributi per l’accoglienza dei richiedenti asilo presso la ex scuola Santa Chiara. L’attuale situazione risulta completamente diversa: da una parte i rincari energetici hanno pesato fortemente sul bilancio dell’azienda, dall’altra si sono resi necessari interventi onerosi coseguenti proprio alla mancata manutenzione durante la precedente gestione".

Dopo l’analisi del passato c’è la fotografia attuale. "Grazie all’ottima gestione da parte del Cda – concludono da Fare Volterra – l’azienda ha sostanzialmente chiuso il bilancio con delle perdite contenute. Anche per quanto riguarda la situazione assistenziale, non risultano attuali carenze e, anzi, sono in via di ripristino anche le cure intermedie, grazie a un più ampio progetto promosso dai medici di medicina generale".