Nella chiesa di San Matteo il funerale del pasticcere Sergio Leoncini

LA ROTTA

Alle 10 di stamani, mercoledì, nella chiesa parrocchiale di San Matteo a La Rotta, la gente della frazione di Pontedera e tante altre persone, amici, conoscenti, semplici clienti, danno l’estremo saluto a Sergio Leoncini. Il pasticcere di 78 anni morto lunedì mattina in un incidente agricolo nella tenuta di famiglia Monteverdi, nella zona collinare di Forcoli. Sono attese centinaia di persone.

Sergio Leoncini, infatti, non solo era conosciutissimo come artigiano pasticcere, ma era una di quelle persone che nei paesi sono presenti, si mettono a disposizione per le situazioni di bisogno e non si tirano mai indietro. Dal pomeriggio di lunedì in tantissimi hanno voluto portare il loro abbraccio, il cordoglio e le condoglianze alla moglie Miria, ai figli Massimo e Tirza e a tutti i familiari, profondamente colpiti dalla tragica e improvvisa morte di Sergio.

Lunedì mattina Leoncini era nella proprietà di famiglia a Forcoli e con il trattore stava lavorando un appezzamento di terreno, tra gli olivi. Per cause che possono essere imputata e un guasto meccanico, una manovra errata o a un malore, il trattore si è ribaltato sbalzando a terra il settantottenne che è stato schiacciato dallo stesso mezzo agricolo. Non ha avuto scampo Sergio Leoncini. I traumi e le contusioni causate dal pesante trattore l’hanno ucciso sul colpo.

A dare l’allarme, vedendo il trattore ribaltato in mezzo agli ulivi, è stato un abitante della zona di Poggio a Forcoli che stava passando dalla via Nuova. I soccorritori (ambulanze e vigili del fuoco) sono arrivati velocemente, ma per l’uomo non c’era più niente da fare.

La morte di Sergio Leoncini ha destato dolore e profondo cordoglio. La famiglia Leoncini da molti decenni è sinonimo di pasticceria. Dopo il laboratorio storico di La Rotta, da alcuni anni l’attività è stata trasferita nella zona industriale e artigianale della Bianca, alle porte di Pontedera.