Nel sorriso di Valeria Le borse di studio

L’associazione Nel Sorriso di Valeria pubblica il nuovo bando per 30 borse di studio. L’iniziativa “Per realizzare un sogno” mette a disposizione premi per gli studenti di San Miniato e Sonnino iscritti al primo anno delle scuole superiori secondo criteri di merito e reddito familiare. Le borse vengono poi riassegnate per l’iscrizione al terzo anno e infine, dopo l’esame di maturità, per l’iscrizione all’università. Sono 12.000 euro complessivi in palio, provenienti soprattutto dall’attribuzione del 5xmille delle imposte. Altre due borse di 500 euro ciascuna, in ricordo di Katiuscia Mariani, vengono assegnate ai due migliori diplomati del Cattaneo che si iscrivono a un corso di laurea. Le domande, su modello scaricabile da www.nelsorrisodivaleria.org, scadono il 30 settembre .