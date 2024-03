Nel segno di Bansky. In arrivo la mostra al Santa Maria Maddalena

A Volterra arriva la mostra di un artista che scandisce linguaggi e rivoluzioni a livello mondiale. Sono i segni di un’arte che fa rivoluzione e che La Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra imbastisce, dal 18 marzo al 3 novembre, con la mostra "Banksy Realismo capitalista", che verrà allestita nella location del centro espositivo Santa Maria Maddalena, di proprietà della Fondazione Crv. In collaborazione con Opera Laboratori Fiorentini, arriva infatti a Volterra la mostra di Banksy uno degli artisti più osannati, seguiti, e controversi, di tutto il pianeta. La mostra allestita nel centro espositivo che si affaccia in piazza San Giovanni è a cura di Stefano Antonelli e Gianluca Marziani. Una serie di opere iconiche di un artista che ha radicalmente cambiato i linguaggi del fare arte, interpretando la complessità dell’oggi. Una mostra dal sapore internazionale fortemente voluta da Fondazione Crv, che sarà allestita nelle sale del centro espositivo di piazza San Giovanni.

La presentazione è in programma il 15 marzo alle 11 a Volterra, alla presenza del presidente Fondazione Crv Roberto Pepi e dei curatori della mostra. Insomma, in città arriva lo street art più famoso al mondo. Un ragazzino di Bristol che ha cominciato a dipingere sulle pareti pubbliche per poi diventare uno dei più grandi writer internazionali. Con le sue opere, da anni, racconta il mondo, traducendo in un linguaggio artistico i massimi sistemi, dalle guerre al capitalismo. Dalla condanna alla guerra e all’uso delle armi. Le opere di Banksy nella sua cifra artistica così distintiva, sono osannate in tutto il globo. Nelle sue opere tratteggia la realtà attraverso metafore, immagini dissacranti che evidenziano tutte le contraddizioni del nostro tempo. Arte che si fa analisi critica della realtà, senza sconti.