Nel Cea, dove si impara educazione ambientale

CALCINAIA

Cea vuol dire Centro di educazione ambientale. E’ aperto da una decina d’anni per iniziativa del Comune di Calcinaia, si trova a Fornacette al numero 1 di via Gramsci ed è uno spazio, più unico che raro, dove le attività spaziano da approcci più scientifici, con strumenti legati all’analisi, fino al lavoro sul campo, e iniziative più creative ed emozionali che cercheranno di coinvolgere i ragazzi, portandoli a relazionarsi in maniera più sensibilie alle meraviglie della natura che ci circonda.

Le attività del centro, curate da Eliantus su incarico del Comune, sono rivolte sostanzialmente ai bambini della scuola Primaria con l’obiettivo che sensibilizzare ed educare oggi potrà portare in futuro ad avere ragazzi ed adulti più educati a proteggere l’ambiente. Le attività del Cea sono aperte gratuitamente a tutti gli alunni della Primaria.

Il ciclo di incontri per l’anno 2023 riprende dopodomani, venerdì 28 aprile, con l’incontro dal titolo "Foglie e fogli". Altri appuntamenti sono in programma il 5 maggio ("I nidi degli uccelli"), il 12 maggio ("Prima i primati"), il 19 maggio ("Giochi ambientali") e il 26 maggio ("Di fiore in fiore"). Per informazioni e prenotazioni contattare iol 338 7171253.

Una stupenda avventura il Cea, fatta di amore per la natura e di rispetto per quello che ci circonda, ripartita lo scorso novembre dopo l’emergenza epidemiologica, che riesce a coinvolgere con un serie di iniziative davvero spettacolari tante bambine e bambini dai 6 agli 11 anni. Sono stati approntati dei veri e propri laboratori per stimolare la curiosità e la creatività di tutti i piccoli che desiderano partecipare. Gli ultimi cinque incontro sono in programma nei prossimi venerdì dalle 14,30 alle 16,30.

g.n.