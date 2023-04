“Negozio viaggiante“ e aperitivi in piazza

PONTEDERA

Città e società stanno già pensando a come ravvivare il clima che si respirerà nella settimana che introduce alla prima partita dei play off di Serie C, gara che il Pontedera giocherà davanti ai suoi tifosi domenica 30 aprile. Di sicuro si vedranno spuntare bandiere granata, come non sono mai mancate nelle occasioni più importanti, e anche sugli spalti potrebbe esserci qualche coreografia particolare. Il club invece punterà sul merchandising. Da mercoledì 26 e fino a sabato 29 aprile, vigilia dello spareggio, nella centralissima Piazza Curtatone e Montanara verrà infatti allestito un truck, ossia un "negozio viaggiante" (un camioncino, insomma) con tantissimo materiale del Pontedera, dalle mute di gioco a svariati gadget. Ciascun tifoso avrà così la possibilità di farsi personalizzare immediatamente l’oggetto acquistato grazie alla disponibilità del personale di Rgm Sport di Ghezzano, negozio che distribuisce (anche) il marchio Errea, sponsor tecnico del Pontedera.

Una serata, probabilmente quella di sabato, saranno invece in programma un aperitivo con musica dal vivo, realizzabile grazie alla organizzazione del caffè bistrot Mandarino, locale che caratterizza la piazza, e all’agenzia Alla Vigna, con sede a Cascina, società leader nella ideazione e organizzazione di eventi. Sarà un modo per coinvolgere maggiormente la città nelle vicende del club granata che, come ha annunciato nei giorni scorsi lo stesso sindaco Matteo Franconi, alla fine dell’estate sarà omaggiato con la realizzazione, sulla facciata di un edificio cittadino, di un murales che ritrae la prima pagina del diffusissimo quotidiano La Gazzetta dello Sport, andata in edicola il giorno seguente alla vittoria in amichevole sulla Nazionale di Arrigo Sacchi (giocata il 6 aprile 1994) e che titolò: "Ai mondiali il Pontedera".

Stefano Lemmi