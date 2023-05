Negozi e piccoli centri "Interesse per il bando"

Le somme si tireranno da qualche giorno, quando sarà fatto il resoconto del bando. "Ma interessamento c’è stato, soprattutto per Crepina e crediamo che ci siano i presupposti perché l’operazione arrivi all’obiettivo". E’ fiducioso il sindaco Thomas D’Addona la cui amministrazione ha pubblicato un bando per riportare negozi che menano sul territorio. In particolare nel capoluogo, a Crespina, dove manca il negozio di alimentari. Un bando secondo il quale il Comune pagherà l’affitto per due anni all’imprenditore che accetterà la sfida. "E’ vero che mettiamo mano a soldi pubblici per incentivare l’iniziativa privata – dice il primo cittadino - Soldi che sono dei cittadini. ma sono proprio i cittadini a soffrire della mancanza di questo servizio e si vedono costretti a dover prendere la macchina anche per andare a comprare un pezzetto di pane". Al Comune la spesa per l’affitto è stimata in circa 4mila 500 euro l’anno. "Su Lorenzana invece – sottolinea Dì’Addona – c’è stato meno movimento. Ma possiamo anche riaprire i termini del bando, o riproporlo più avanti. del resto la vera urgenza, ripeto, riguardava segnatamente Crespina".

L’iniziativa del Comune ha ricevuto il plauso anche di Confcommercio che ha definito quella del sindaco D’Addona una decisione saggia e da ripetere in molti altri Comuni della provincia visto l’assoluto bisogno di sostenere e rilanciare il commercio delle città, e soprattutto nei piccoli paesi – in particolare quelli dislocati nelle aree più interne e meno investite dal turismo – dove i negozi di vicinato svolgono un ruolo sterminante e strategico. La stessa pandemia ha mostrato quanto i negozi nei paesi siano un presidio fondamentale. Entro a fine della settimana è previsto il risultato del bando.

C. B.