Natura e sport Due escursioni

L’associazione Green Riders Experience chiude il mese di aprile con le giornate dedicate allo sport, ai sapori del territorio e natura. Due escursioni che hanno già riscosso successo. Sabato 22 appuntamento con l’Astrotrekking (10 km di percorso con ritrovo in località Il Giardino alle 18, degustazione di vini locali e tagliere, osservazione e lezione sulla stagione delle galassie con Gianluca Beccani) mentre il 25 aprile viene riproposta una nuova ‘tappa’ dell’Herbis trekking, alla scoperta delle erbe spontanee di Riparbella (partenza alle 9, pranzo e show cooking con lo chef Marco Pierattini). Il 30 aprile, invece, debutterà la new entry lanciata da Green Riders Experience: il tour in e-bike tra le cantine del territorio.